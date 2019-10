Juventus, Sarri: “Creato tanto, poca lucidità. CR7? Era giusto un turno di riposo”

Nessuno poteva attenderselo, la Juventus esce dal Via del Mare di Lecce con un pareggio. Ecco le parole di Maurizio Sarri, tecnico bianconero, a Sky Sport: “Nel finale ci siamo fatti trasportare ad una partita sporca, che non era la nostra. Bisognava essere più lucidi. Abbiamo comunque creato tanto, peccato non esser stati abbastanza cattivi per concretizzarle. Serviva chiudere questo match, perché davvero di chance ne abbiamo costruite parecchie. Ronaldo? Si sentiva stanco anche mentalmente, portarlo in panchina non gli avrebbe consentito nemmeno di recuperare le energie nervose e mentali, era giusto per duemila motivi dargli un turno di riposo, se l’è sentito anche lui. Ripeto, le occasioni sono comunque state create…”.

Sulla leggerezza avuta: “C’è stata, pensavamo che dopo il vantaggio ormai era chiusa. L’1-0 andava gestito diversamente, così non va bene”.

Sul tocco di braccio di de Ligt, il terzo di fila: “Nel tocco di oggi, vedendolo dalla panchina, la casualità è superiore ad ogni tipo di commenti su questa situazione. Purtroppo con le nuove regole si danno questi rigori e per i difensori è dura evitare circostanze simili”.

Sui tanti gol presi fin qui (8 partite su 12 compresa la Champions in cui i bianconeri hanno incassato gol): “Quasi tutti da palla da fermo, rigori compresi. Su azione non concediamo molto, però di certo bisogna evitare certe situazioni nella nostra area”.

Sul possibile sorpasso in vetta dell’Inter: “Inutile e dannoso guardare ora la classifica, ci sono tantissime partite ancora da giocare…”.

Su Higuain e Pjanic: “Il serbo non lo so, l’argentino è in infermeria e gli sono stati dati alcuni punti, poi non so se verrà trasportato in ospedale. L’ho visto bene, penso che alla fine tornerà con noi a Torino”.