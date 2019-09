Juventus, Sarri: “Difesa a tre? Per me è improponibile”

Dopo la sofferta vittoria di Brescia, la Juventus tornerà in campo domani pomeriggio alle 15 contro la Spal. Queste le parole del tecnico Maurizio Sarri in conferenza stampa.

DIFESA – “Difesa a tre? Per me è improponibile, anche perché non mi risolverebbe la questione sulle fasce”.

EMRE CAN – “Vedremo se giocherà domani. Ha accusato la scelta del taglio dalla lista, anche se in allenamento ha mostrato una buona reazione”.

RUGANI E MANDZUKIC – “Daniele avrà le sue possibilità, è un giocatore che può diventare importante, mentre Mario in questo momento è in disparte, vedremo quando si chiuderanno i mercati”.

RAMSEY – “Spero possa fare tre gare ravvicinate. In queste partite ha fatto solo degli spezzoni e tra sessanta e settanta minuti la differenza è notevole”.

RONALDO – “E’ un campione, può giocare con chiunque. Credo che in certi momenti della partita possano coesistere lui, Higuain e Dybala contemporaneamente”.

MODULO – “In questo momento il modulo è frutto delle necessità in base alle condizioni della partita”.

RABIOT – “Nel 2019 non ha mai giocato, quindi bisogna avere pazienza. Già nella ripresa ha fatto meglio, ha grandi qualità anche fisiche. Si deve abituare al nostro calcio”.