Juventus, Sarri dona 4mila mascherine al comune di Figline

Bella iniziativa di Maurizio Sarri. Il tecnico della Juventus, insieme alla moglie, al figlio ed alcuni amici, ha donato circa 4mila mascherine al comune di Figline e Incisa Valdarno, dove l’allenatore ha vissuto in gioventù. A renderlo noto l’amministrazione comunale, che ha sottolineato come una parte delle mascherine sia già stata consegnata e distribuita ai volontari della Protezione civile e ai dipendenti comunali, delle farmacie e a tutti coloro che stanno lavorando in questa situazione di emergenza. Nei prossimi giorni è prevista la seconda tranche di consegna.

