Juventus, Sarri: “Douglas Costa disponibile. Higuain? In dubbio”

Vigilia di campionato per la Juventus, con i bianconeri, reduci dal pareggio di Lecce, che ospiteranno all’Allianz Stadium il Genoa. Queste le parole del tecnico Maurizio Sarri nella conferenza stampa della vigilia.

CRESCITA – “La squadra sta facendo bene, si è adeguata a un nuovo modo di giocare ed è normale che alcuni meccanismi vadano perfezionati. Siamo sulla strada giusta, abbiamo margini di miglioramento”.

INFORTUNATI – “Pjanic non ha lesioni, ma dovremo valutare: ieri non era in condizioni per poter giocare, così come Higuain, che ha subito un duro colpo. Bentancur si è allenato, mentre Douglas Csta rientra da 45 giorni di inattività e ha fatto un solo allenamento, vedremo se potrà fare uno spezzone”.

GENOA – “Ha qualità, Thiago Motta ha trovato terreno fertile su cui lavorare”.

DIFESA – “Siamo la miglior difesa del campionato, in generale tutti segnano di più. Nelle ultime partite abbiamo preso più calci di rigore: su questo aspetto dobbiamo lavorare e migliorare”.