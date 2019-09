Juventus, Sarri e la promessa a Cristiano Ronaldo che entusiasma i tifosi…

Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Juventus, ha intenzione di battere ogni record della Serie A. Per farlo punta forte sul suo diamante: Cristiano Ronaldo.

Il tecnico toscano, alle prese con i problemi di salute, si prepara a tornare a dirigere la squadra dalla panchina e dare il suo contributo alle vittorie.Stando a quanto riporta Tuttosport, Sarri avrebbe un piano perfetto con tanto di promessa fatta al centravanti portoghese: “Voglio farti segnare più di quaranta goal“.

Sarebbero queste le parole pronunciate dall’allenatore a CR7 per stimolarlo e farlo diventare, ancor di più, leader indiscusso della sua squadra. L’esordio a Parma lo ha visto protagonista di un gol annullato dal VAR, ma la sfida col Napoli ha già fatto mettere al portoghese il timbro sul campionato. Il ruolo e l’atteggiamento di Cristiano Ronaldo all’interno della partita è già stato indicato da Maurizio Sarri e nelle prime due giornate di Serie A: il portoghese parte da sinistra, rientra in difesa quanto basta e svaria su qualsiasi punto dell’attacco. Schierato accanto a Gonzalo Higuain, punta centrale con il compito di aprire gli spazi, il cinque volte Pallone d’Oro avrà la possibilità di provare a realizzare tutte le reti “promesse” dal suo allenatore. Intanto, dopo il gol al Napoli, si è sbloccato anche in Nazionale. I presupposti per una stagione da record ci sono tutti…