Juventus, Sarri e le critiche: “Sto sui co***oni a qualcuno…”

La Juventus è a un passo dal suo nono scudetto consecutivo. Tuttavia il tecnico Maurizio Sarri non si fida e alza la guardia nel corso della conferenza stampa della vigilia del match contro l’Udinese: “Io faccio sport e la parola ‘vicino’ significa niente. Sappiamo che ci mancano quattro punti e in questo momento è difficile e faticoso. Dobbiamo rimanere sulla testa sulle singole partite. Dobbiamo pensare all’Udinese, poi alla Samporia, restando sul pezzo e continuando nella consapevolezza che in questo momento è dura per tutti. Il campionato è finito prima ed era difficile tenere i giocatori tenere fermi per un mese. Il City si è trovato in una situazione di classifica che non poteva più niente e ha fatto una scelta diversa. Noi ci stiamo giocando il campionato e non possiamo avere secondi pensieri in questo momento”.

CRITICHE

Sarri si sofferma anche sulle tante critiche ricevute nel corso di questa sua prima stagione con la Juventus: “Evidentemente sto sui co***oni a qualcuno. Non mi interessa molto, so bene le difficoltà che dobbiamo affrontare giornalmente e penso di avere più dati di chi esprime opinioni che ritengo legittime ma m’interessano fino a un certo punto”.