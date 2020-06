Juventus, Sarri è sicuro: “Bernardeschi da Nazionale a una condizione”

Nonostante ultimamente la porta sembra sia diventata stregata per lui, Federico Bernardeschi resta uno dei punti di forza dello scacchiere della Juventus. Maurizio Sarri lo ha impiegato spesso nel suo tridente offensivo, concedendogli un discreto spazio, nonostante la grande concorrenza. Tuttavia, secondo il tecnico bianconero, l’esterno può fare ancora meglio. Sarri ne ha parlato nel corso di una conferenza stampa: “Il problema glielo abbiamo prorogato perché anche quest’anno ha giocato in più ruoli. Agli allenatori e alla società fa comodo, per il percorso di crescita del ragazzo un po’ meno. Deve trovare stabilità, per me è un calciatore forte, sulle sue qualità mai avuto dubbi. Sono dell’idea che possa diventare un grande interno di centrocampo ma può fare bene anche da esterno, ruolo che in questo momento gli può garantire la Nazionale”.

RENDIMENTO – In questa stagione Federico Bernardeschi ha giocato ben 27 partite, realizzando un solo gol in Champions League, nella gara contro il Bayer Leverkusen. Tuttavia è stato impiegato sia come esterno alto, suo ruolo naturale, che come trequartista, variando maggiormente il suo gioco.