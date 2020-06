Juventus, Sarri: “Genoa gara complicata. Higuain sta meglio. Buffon? Il record arriverà ma non so quando”

Vigilia di campionato per la Juventus di Maurizio Sarri che domani sfiderà il Genoa in trasferta alle 21.45. I bianconeri si preparano per un altro duro match dopo le due gare contro Bologna e Lecce. Il mister della Vecchia Signora ha presentato la sfida in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

TRASFERTA – “La gara di Genova? Genoa è sempre stata una partita complicata. Giochiamo contro una squadra che sta lottando per la salvezza, non possiamo aspettarci qualcosa di semplice. Saremmo su una strada sbagliata”. E su chi giocherà: “Se Buffon farà il record di presenze? Non lo so, non abbiamo deciso. Ma visto che abbiamo tante partite arriverà sicuramente in questa stagione. Non abbiamo parlato dei programmi dei portieri, vedremo in base alle sensazioni di Claudio Filippi”. “Higuain? Sta meglio ma il dubbio è sui minuti che può giocare”.

ARTHUR-PJANIC – Impossible non soffermarsi anche sulla trattativa col Barcellona: “Non ha senso parlarne ora. Comunque Pjanic penso sarà tranquillo, andrà a giocare in un altro grande club. Può essere contento di questa soluzione, di lui sono tranquillo: ragazzo serio, la possibilità che non ci dia il massimo non la vedo”. E su Arthur: “Stiamo parlando di due ragazzi che devono giocare ancora due mesi con i loro club. Io ho da giocare partite importanti, non mi va di perdere energie dietro il mercato che non mi dà gusto. L’opinione pubblica negli ultimi anni si è appassionata di mercato perché se ne parla molto, bisognerebbe farla appassionare anche al calcio. Lasciamo la valutazione per il momento, qualcuno dello staff lo studierà fino in fondo per essere pronti quando arriverà questo ragazzo”.

