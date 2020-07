Juventus, Sarri: “In questo periodo siamo stanchi, fisicamente e soprattutto mentalmente”

Così il tecnico bianconero Maurizio Sarri al termine di Udinese-Juve analizza la sconfitta della squadra piemontese: «Abbiamo perso ordine, anche dopo il pareggio, perché volevamo vincere a tutti i costi. In questo modo abbiamo portato la partita su un piano pericoloso, e dopo il novantesimo la abbiamo persa». Aggiunge, il Mister: «In questo periodo siamo stanchi, fisicamente e soprattutto mentalmente, ed è un problema comune a tutti. Per questo motivo, essere aggressivi è qualcosa di maggiormente faticoso e quindi adesso quello che conta di più è l’ordine, perché l’inerzia di una partita cambia con grande facilità. E’ difficile mantenerlo per tutta la gara e volte, come oggi, capita che lo perdiamo».