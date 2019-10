Juventus, Sarri: “La gara andava chiusa prima”

Vittoria sofferta per la Juventus nell’anticipo serale dell’ottava giornata di Serie A. I bianconeri, allo Stadium, hanno superato per 2-1 il Bologna. Queste le parole del tecnico Maurizio Sarri al termine del match.

PRESTAZIONE – “L’occasione nel finale per loro era in fuorigioco. Noi abbiamo fatto bene, ma non dobbiamo gestire le partite come avvenuto stasera. Le gare vanno aggredite e vanno chiuse, altrimenti si rischia sempre qualcosa. Nella ripresa comunque abbiamo fatto bene, facendo girare la palla più velocemente. Bernardeschi? Ha qualità fisiche di resistenza, quindi può fare sempre senza problemi un lavoro di maggior sacrificio a livello difensivo. Questo a volte gli può però far perdere un po’ di lucidità in avanti. La strada che abbiamo intrapreso è quella giusta, ma abbiamo fatto alcuni brutti errori di presunzione da non ripetere”.