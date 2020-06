Juventus, Sarri: “Lite con Pjanic una bufala. Ho parlato con CR7”

Dopo la cocente sconfitta in Coppa Italia la Juventus vuole ripartire alla grande in campionato. I bianconeri ripartiranno dal Dall’Ara di Bologna e Maurizio Sarri in conferenza stampa ha voluto chiarire le voci riguardo un suo presunto litigio con Miralem Pjanic.

Parla Sarri

Maurizio Sarri a inizio conferenza ha parlato della situazione di Cristiano Ronaldo: “Abbiamo parlato prima della partita con il Milan e di quella col Napoli, poi anche ieri. Lui ha fatto 700 gol partendo da sinistra, quindi è normale che la sua preferenza sia quella. In finale ho parlato coi tre davanti e poi, analizzando con loro, eravamo tutti d’accordo di partire con Dybala centrale. Ieri ho riparlato con Cristiano a lungo, perché non deve perdere fiducia. Io spero da domani, ma al massimo tra una settimana, tornerà il calciatore fantastico di sempre. Non si può essere sempre al massimo”.

Bufala

L’ex allenatore del Napoli ha poi sgonfiato le voci riguardo un presunto bisticcio con Pjanic in allenamento: “Quella del nostro litigio è una grande bufala. Pjanic è tra i tre giocatori che ho impiegato di più, è un calciatore a cui sono molto vicino e a cui devo rifarmi perché ha un ruolo importantissimo nel nostro centrocampo”.