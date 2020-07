Juventus, Sarri: “Lo scudetto non è scontato, il Sassuolo ha preso la strada dell’Atalanta”

Turno molto importante quello di mercoledì per le sorti di molte squadre. Uno dei match clou è quello tra Juventus e Sassuolo che si giocherà al Mapei Stadium. Gli uomini di De Zerbi sono molto in forma e dopo aver fatto cadere la Lazio all’Olimpico, Caputo e compagni sono intenzionati a mietere un’altra eccellente vittima. Se i neroverdi dovessero trionfare otterrebbero punti fondamentali per provare la qualificazione europea, mentre la Juventus vedrebbe riaprirsi di nuovo il capitolo scudetto.

SARRI: “SASSUOLO COME L’ATALANTA”

In conferenza stampa l’allenatore dei bianconeri Maurizio Sarri ha parlato della difficile sfida che aspetta i suoi: “Il Sassuolo è una di quelle squadre che ha preso la strada dell’Atalanta. Ha dato continuità a un progetto, sta bene, la incontri in un periodo pericoloso perché ha un carico offensivo importante. L’entusiasmo c’è anche da parte nostra, così come la determinazione. Ha una propensione al palleggio fuori dal normale e riesce a prendere in mano le partite, verrà fuori sicuramente anche domani perché non si fanno remore anche quando giocano contro le grandi squadre. Andiamo incontro a una partita che a tratti andremo a soffrire, dovremo farci trovare pronti”.

Scudetto

Riguardo allo Scudetto Sarri ha commentato: “Lo scudetto non è scontato, è da soffrire e combattere. Siamo in mano nostra, abbiamo undici punti da fare, non è scontato il risultato ma siamo anche abbastanza maturi per comprenderlo. Mi estraneo da tutto, non so la critica e non frequento i social, la gente per strada mi pare ci dia appoggio e affetto”.