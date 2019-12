Juventus, Sarri: “Mancate testa e anima, ci serviva più accortezza”

Si è conclusa da poco la sfida tra Juventus e Sassuolo. Queste le parole di Maurizio Sarri al termine del match ai microfoni di DAZN: “Abbiamo fatto una gara non di buon livello. Basta vedere il gol dell’1-1 e del 2-1. Una partita in cui ci è mancata testa e anima. Abbiamo saputo reagire e rigirarla. Nel finale avremmo potuto vincere. Finché gli avversari erano costretti nell’area di rigore si poteva tenere la squadra com’era inizialmente. Poi quando hanno iniziato a palleggiare ho deciso che Dybala ci sarebbe servito più fresco e in avanti. La manovra era lenta. Ci hanno preso con la squadra troppo aperta. Stavamo sbagliando qualcosa e con poca testa. Può essere che veniamo da due partite in cui abbiamo speso molte partite dal punto di vista nervoso. Dovevamo giocare con maggiore accortezza, specialmente nel primo tempo. Ronaldo? Sembra abbia recuperato resistenza, specialmente nel finale. Dovrà riacquistare un pizzico di brillantezza”.