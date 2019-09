Juventus, Sarri mastica amaro: “Sprecati tre cambi. Giocare alle 15 fa la differenza…”

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match in trasferta contro la Fiorentina. Prima sfida ufficiale sulla panchina bianconera che non si è conclusa con una vittoria. Ecco le sue parole dopo lo 0-0 del Franchi:

GARA – “Abbiamo sprecato tutte le sostituzioni per infortunio, nel momento decisivo avere tre cambi con giocatori freschi avrebbe inciso molto. Certo, in questo periodo della stagione giocare alle 15 o alle 20,45 fa tutta la differenza”. “Abbiamo fatto una partita di basso livello dal punto di vista tecnico. Loro hanno giocato bene, noi non abbiamo nemmeno potuto cambiare in corsa il modulo a causa degli infortuni. Caratterialmente siamo andati bene, ma tatticamente bisogna crescere ancora molto. Nel secondo tempo abbiamo avuto numeri superiori, ma ci manca brillantezza”.

E sugli infortuni di Douglas Costa e Pjanic, Sarri ha poi aggiunto: “Douglas sembra un infortunio di entità leggermente superiore, Pjanic ha preso una botta su un muscolo in settimana, potrebbe essere un problema minore”.