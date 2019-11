Juventus, Sarri: “Mi è piaciuto il carattere. Ronaldo sostituito? Aveva un problema”

La Juventus vince all’ultimo respiro contro la Lokomotiv Mosca per 2-1 con gol di Douglas Costa e si qualifica aritmeticamente agli ottavi di finale di Champions League. Ecco le parole a Sky Sport del tecnico bianconero Maurizio Sarri: “Non è stata una delle migliori prestazioni da parte nostra, nel primo tempo eravamo troppo aperti sulle seconde palle, nel secondo avevamo troppi giocatori sopra la linea della palla quindi la circolazione è stata lenta. Mi è piaciuto però l’aspetto caratteriale: i ragazzi volevano vincere a tutti i costi e ala fine ci sono riusciti, con un numero di Douglas Costa in collaborazione con Higuain. Ottenere la qualificazione con due giornate d’anticipo non è semplice, adesso vediamo se c’è la possibilità di qualificarci come primi, ma essere qualificati è già tanto”.

Sulla sostituzione di Ronaldo (in Champions non veniva sostituito dal 2016): “Era arrabbiato perché non stava benissimo, da qualche giorno ha un problema al ginocchio e l’adduttore risente. Già all’intervallo era nervoso per questo. Ad un certo punto ha fatto un’accelerazione, ho temuto si facesse male e l’ho cambiato”.

Sul ruolo di Douglas Costa: “Preso per valutare le sue condizioni, è stato fermo a lungo. Sta risalendo pian piano, l’accelerazione non è ancora delle migliori. Penso che possa quel giocatore, delle sue qualità, può giocare ovunque”.