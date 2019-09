Juventus, Sarri: “Migliorati nel controllo del match e per le occasioni create. Sul 4-3-1-2…”

Le parole di Maurizio Sarri dopo che la sua Juventus ha rimontato e vinto col Brescia 2-1: “Siamo migliorati molto nel palleggio, abbiamo controllato meglio la partita rispetto al solito – ha detto il tecnico toscano a Dazn -. Ho visto passi in avanti nella capacità di gestire la palla, ma anche nelle occasioni create: oltre ai gol sono arrivati tre salvataggi sulla linea. In un ambiente così non era semplice, dobbiamo migliorare la fase difensiva. Il 4-3-1-2? In questo momento abbiamo problemi con gli esterni offensivi e quindi, avendo molti centrocampisti proiettati in avanti, ho optato per questo sistema di gioco. Dipende dai momenti della stagione, bisogna preparare le partite con più soluzioni tattiche”.

E ancora: “Dybala ha svolto una buona gara dal punto di vista offensivo, ma l’ho visto molto anche in fase difensiva a coprire. È uscito dal campo acciaccato, speriamo di recuperarlo per la prossima. De Ligt invece sta crescendo, è molto giovane e viene da un calcio ben diverso”.

Di nuovo sul 4-3-1-2: “A inizio stagione Douglas Costa faceva benissimo e andava bene il 4-3-3, ma se ora gli esterni non sono pronti è giusto adottare un altro sistema. Ramsey al momento è il più adatto a fare il trequartista, ma ci sono anche Rabiot e talvolta Dybala”.