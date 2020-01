Juventus, Sarri: “Noi in crescita continua, dobbiamo essere meno passivi”

La Juventus allunga in classifica. Battuto il Parma 2-1. Il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri commenta la prestazione dei propri uomini ai microfoni di Sky Sport: “Noi avevamo fatto meglio anche prima della Supercoppa. Le sconfitte contro la Lazio sono state due parentesi. La squadra è in crescita continua. Stasera abbiamo fatto una partita meno brillante del solito. Come succede spesso in queste situazioni si finisce per soffrire molto contro una squadra fisica. Abbiamo cambiato molto. Dopo il 2-1 volevo mandare un messaggio alla squadra: bisognava chiuderla subito per evitare brutte sorprese, ma non ci siamo riusciti. Rabiot? Sta giocando a destra ed è in crescita. Ramsey invece faceva il trequartista o la seconda punta all’Arsenal. Tutti e due vengono da esperienze diverse e non si sono potuti allenare tranquillamente. Gol subito? Basterebbe meno passività. Siamo fermi fisicamente e mentalmente. Ormai da due o tre mesi stiamo facendo bene sulle palle inattive, ma stavolta abbiamo subito gol. Ci può stare contro il Parma che è una squadra fisica. Champions? E’ un discorso di caratteristiche. Sicuramente possiamo crescere a livello mentale. Queste gestioni nel finale non mi piacciono molto. Preferisco prendere un gol in contropiede che soffrire nell’area di rigore. Temevo gli ultimi cinque minuti. Ronaldo? E’ un fuoriclasse che crea una problematica e ne risolve 100. Inter o Lazio? La paura ce l’ho per altre cose nella vita…”.