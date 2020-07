Juventus, Sarri: “Non dobbiamo perdere la testa e raggiungere l’obiettivo”

Dopo il match point mancato a Udine la Juventus ci riprova in casa contro la Sampdoria. I bianconeri affronteranno la squadra di Ranieri domenica alle 21.45.

LE PAROLE DI SARRI

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Abbiamo voglia di portare a casa punti e raggiungere l’obiettivo. Dobbiamo essere combattivi e non perdere la testa, perché esserci vicini conta zero. La stanchezza, fisica e mentale, è un problema che hanno tutte le squadre, giocando così spesso. A Udine abbiamo perso ordine per “eccesso”, non siamo stati passivi. Quindi la mentalità era quella giusta. Infortunati? Stiamo lavorando per recuperare i giocatori infortunati: proviamo a reinserire in gruppo Higuain, Chiellini sta lavorando e la settimana prossima potrebbe rientrare gradualmente De Sciglio. La Sampdoria è una squadra non semplice da affrontare, mantengono ordine. Poche motivazioni? Non credo, hanno appena perso un derby. Ma le motivazioni che contano, domani, sono le nostre»