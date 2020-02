Juventus, Sarri: “Non si possono lasciare punti in questo modo”

Analisi lucida di Maurizio Sarri nel post gara ai microfoni di Dazn. Queste le parole dell’allenatore bianconero: “In questo momento abbiamo differenza di rendimento, prestazioni e risultati. Partita difficile, sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire. Non si possono lasciare punti per leggerezza“.

SUPERFICIALITA’ – “Primo gol difficile da commentare. Errori di superficialità che non ci possiamo permettere. Non ci rendiamo conto che non possiamo sprecare i punti. La testa è fondamentale a questi livelli. Io penso che nella seconda parte di gara ci siano tanti demeriti nostri”.

MERITI – “I meriti del Verona sono fuori dubbio. Hanno qualità evidenti, ma lo sapevamo prima della partita. Il match ci ha concesso delle opportunità e poi abbiamo rimesso in discussione la partita per colpa della superficialità”.