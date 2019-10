Juventus, Sarri: “Non siamo i favoriti. Scudetto? Manca ancora tanto”

E’ iniziato il countdown verso il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri commenta in conferenza stampa l’avvicinamento alla supersfida con i nerazzurri: “Dybala-Higuain? C’è solo da decidere. Poi ci può stare che un giocatore sia arrabbiato per una decisione, lo ritengo un aspetto positivo. Facciamo l’ultimo allenamento e poi vediamo, è il mio lavoro. Juve favorita? Nella singola partita non credo si possa dire. Giochiamo contro una squadra forte, in salute. Non credo si possa parlare in questa partita di una squadra favorita, giocare un Inter-Juventus è un’emozione assolutamente da vivere. Sono felice di andare allo stadio a vedere una partita che sarà vista da tutto il mondo. L’Inter una squadra forte, che sa ripartire velocemente e bene. In questo momento mi dà la sensazione di una squadra completa. Nelle partite non riesco a pensare che gioco contro Conte, ma contro l’Inter. E’ uno degli allenatori più importanti al mondo in questo momento e lo sta dimostrando anche all’Inter”.

SCUDETTO – “Quanto conterà la sfida in ottica scudetto? Un numero vicino allo zero perché ci sono tante partite da giocare. Mi ricordo quando eravamo avanti con il Napoli e risposi ai giornalisti che avrebbe vinto la Juventus, loro si misero a ridere ma poi fu davvero così. Manca ancora tanto. La Juve è una squadra che ha già vinto e dimostrato la sua maturità. Dobbiamo affrontare una squadra probabilmente più forte rispetto agli anni scorsi. Noi in questo momento dobbiamo restare concentrati sulle prestazioni per confermarci. Dobbiamo concentrarci sulla prestazione. Andremo lì a giocare. Si parla sempre di fame e voglia, ma credo sia normale per un professionista, dovremo fare la nostra partita”.