Juventus, Sarri: “Out Cuadrado e de Ligt, Dybala in forse. Ma la rosa è ampia”

Domani sera, alle ore 18.55, la Juventus scenderà in campo a Mosca contro la Lokomotiv per la quarta giornata del girone di Champions League. Ecco le parole che l’allenatore bianconero Maurizio Sarri ha riferito a Sky Sport: “Potrebbe essere inizialmente una partita simile all’andata, poi cercheranno probabilmente di volerla vincere. La squadra russa è forte, in casa poi cercano di fare sempre qualcosa in più, ma in generale in Europa se si sbaglia partita si perde, quindi bisogna che arriviamo mentalmente pronti. Salute della squadra? Cuadrado non c’è per squalifica, de Ligt non ci sarà per un problema alla caviglia, quindi qualcosa per forza cambierà. Anche Dybala ha avuto un piccolo problema intestinale nella notte, ma sembra di potercela fare. Per fortuna in questa rosa le assenze si possono sopperire con facilità”.