Juventus, Sarri: “Parma? Insidioso ma vogliamo dominare la partita. In attacco devo scegliere…”

Prima gara del girone di ritorno per la Juventus di Maurizio Sarri. Il tecnico bianconeri ha presentato in conferenza stampa il match contro il Parma valido per la 20^ giornata di Serie A. Ecco le sue parole:

RICORDO – Inizia subito con un pensiero per Pietro Anastasi deceduto nelle scorse ore: “Prima di tutto voglio ricordare Anastasi, un calciatore importantissimo per la storia della Juve e del calcio Italiano. Me lo ricordo protagonista agli Europei del 1968, un grande calciatore e un grande uomo”.

CHI GIOCA – “Scelte difficili in attacco? Preferisco così piuttosto che dover scegliere tra giocatori di livello più basso. Oggi vedrò come stiamo e deciderò”, ha detto Sarri sugli attaccanti. “De Ligt? Viene da un periodo di riposo e recupero quindi può giocare, vediamo come starà oggi e decidiamo. Bonucci ha riposato, Rugani ha dimostrato di essere pronto, non vedo problemi”.

LA GARA – E sulla sfida contro il Parma: “Vogliamo dominare la partita, ma non dobbiamo metterci nelle condizioni di rischiare. Queste sono le considerazioni da fare parlando del tridente: bisogna trovare il giusto equilibrio”. “Il Parma è insidioso, sa raccogliersi e ripartire nel modo giusto, ha fatto buoni risultati anche in trasferta e ha un’ottima classifica. Dovremo essere attenti a non concedere quello in cui loro sono bravissimi”. “Hanno degli attaccanti di ottimo livello, conta su valori importanti. Per questo la sua classifica è sorprendente, ma solo fino a un certo punto. Si meritano la loro posizione”.

MERCATO E INTER – “Paura dell’Inter? Mi sembra una parola grossa, parlando di calcio. Comunque noi dobbiamo pensare solo a rendere al 100% del nostro potenziale: non lo abbiamo sempre fatto, ma i segnali sono molto positivi”, ha concluso Sarri.