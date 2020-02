Juventus, Sarri: “Partita di livello, siamo in crescita”

E’ una Juve opaca, ma comunque vittoriosa quella di Ferrara. I bianconeri espugnano il Paolo Mazza e salgono a quota 60 punti. A fine partite Maurizio Sarri ha analizzato il match ai microfoni di SkySport: “La stessa situazione dell’ultima partita, abbiamo avuto tante palle gol e non siamo riusciti a chiuderla. Abbiamo disputato una partita di buon livello, la sensazione che in questo momento stiamo producendo con una discreta continuità c’è”.

GOL – “Stiamo subendo tanti gol su rigore questo è strano, oggi abbiamo preso rigore dal VAR quando il VAR non funzionava. Se succedeva a parti invertite veniva giù il mondo, La Penna poi mi spiega che se non funziona il monitor chi è al VAR può decidere. Questa è un’idea personale chiaramente”.

Sul processo di crescita della sua squadra, Sarri ha risposto così: “Noi siamo una squadra in crescita che penso e spero con altri margini di crescita. Ci sono dei margini soprattutto nella continuità d’azione e di applicazione anche se oggi è stata di ottimo livello. A tre giorni dalla Champions e fare una partita di attenzione non era scontato”.

CHIELLINI – Sulle condizioni di Chiellini, il tecnico toscano si è espresso così: “Ha fatto un’ora oggi e venti minuti nell’ultima partita e con lui in campo non abbiamo preso gol. Visto l’evoluzione degli ultimi giorni è tornato in campo prima del previsto e può diventare pronto a sparare una prestazione nelle prossime due partite. Non è un discorso di scegliere la partita ma il momento in cui lui sta bene”.