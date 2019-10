Juventus, Sarri perde i pezzi: Higuain e Bentancur ok ma Pjanic…

La Juventus fa i conti con i problemi fisici, anche se Maurizio Sarri tira un sospiro di sollievo. Arrivano buone notizie per il tecnico bianconero al rientro a Torino dopo la gara di campionato contro il Lecce.

Le condizioni fisiche di Bentancur e Higuain preoccupavano e non poco ma gli esami effettutati nella nottata al J Medical hanno dato modo di sorridere. Per il centrocampista uruguaiano, dopo la botta al costato, non è stato riscontrato nulla di grave. Stesso discorso per l’attaccante argentino, colpito alla testa. Per entrambi gli accertamenti hanno dato esito negativo. Da capire, invece, le condizioni di Miralem Pjanic, che per un problema muscolare all’adduttore salterà sicuramente almeno la gara contro il Genoa.