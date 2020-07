Juventus, Sarri: “Sbagliato giocare di pomeriggio, ma vogliamo vincere”

Giocare un derby a porte chiuse può togliere tanto in termini di motivazioni alle due squadre. La Juventus arriva forte della vittoria ottenuta contro il Genoa per 3-1, mentre il Torino vuole riscattare la sconfitta casalinga contro la Lazio.

Sarri: “Partita da vincere”

Nella conferenza stampa della vigilia, Sarri ha parlato così del match: “La nostra mente dev’essere posta al miglioramento. La squadra a Genova ha costruito i presupporti e poi singoli hanno risolto la partita, giusto risolversi a entrambi i fattori. sappiamo che dobbiamo affrontare una squadra motivata e per motivi diversi per loro è sempre più importante. Quando una squadra può contare su queste motivazioni, noi dobbiamo essere bravi a pareggiare questo i livello se no si diventa complicato. Il pubblico a volte può tirarti fuori dalle situazioni complicate in partite, resta però l’abitudine di giocare nel proprio campo specie nel pre partita. In questi momenti bisogna sempre chiari e precisi: in termini di movimento dico che è sbagliato giocare domani al pomeriggio, da allenatore della Juventus dico che domani c’è la partita alle cinque del pomeriggio e si gioca per vincere“.

Buffon e Chiellini

Novità importanti per quanto riguarda soprattutto Giorgio Chiellini: “Al momento si sta allenando con i preparatori, probabilmente siamo alla fine del suo percorso di riatletizzazione, sembra che a breve possa essere a disposizione dopo questa partita o subito dopo”. Sul possibile impiego di Buffon Sarri ha commentato: “A fine allenamento faremo la riunione tecnica e quindi anche con Claudio Filippi. Buffon ha giocato quindici partite, è ancora un portiere estremamente forte, in allenamento gli ho visto fare cose impensabili per la sua età. E’ integro, tanto importante come portiere e come uomo”.