Juventus, Sarri: “Scudetto? Pensiamo alla Spal. Su Chiellini, Buffon e i diffidati in vista dell’Inter..”

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in trasferta contro la Spal. Il tecnico bianconero ha presentato la sfida valida per la 25^ giornata di Serie A. Ecco le sue parole:

CHI GIOCA – “Buffon e Chiellini saranno della partita? Al momento non lo so, Giorgio stava abbastanza bene anche se gli manca l’ultimo passo. Valuteremo insieme dopo l’ultimo allenamento di oggi, ne parleremo con lui. Per Buffon non lo so, parleremo dopo con Filippi e valuteremo solo su domani. Al momento l’unica prospettiva è su domani”. “Khedira? Rispetto a Chiellini è più indietro di condizione fisica”. “Cuadrado? Sono contento di lui. Sia in fase difensiva sia in quella offensiva. Ha dimostrato di essere un giocatore forte”.

DIFFIDATI – Tanta attenzione per i diffidati che in caso di ammonizione salterebbero il big match della prossima giornata contro l’Inter: “I diffidati? Giocheremo senza pensieri. Sono calcoli che troppo spesso ho visto saltare in aria in passato. Pensiamo alla partita di domani senza grossi problemi”.

SPAL – Sulla gara contro i ferraresi: “Arriviamo pronti, sia fisicamente che mentalmente, per una fase importante della stagione. Se pensiamo allo scudetto? La testa, in questo momento, dev’essere solo alla partita di Ferrara. Stop. Senza altri pensieri”. “La Spal con Di Biaigio ha cambiato qualcosa a livello tattico. Sarà una partita difficile, loro si stanno giocando la salvezza”. “Bernardeschi sta bene e può giocare. Pjanic si è allenatore bene ed è messo meglio rispetto a Higuain che ha ancora dolore alla schiena”.