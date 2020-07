Juventus, Sarri sempre a rischio: sarà confermato ad un’unica condizione

La Juventus e Maurizio Sarri non sono assolutamente sicure di andare avanti insieme. Troppe incognite sul futuro del tecnico che alla sua prima stagione in bianconero non ha convinto. Bruciano le sconfitte in finale di Supercoppa e in Coppa Italia e soprattutto non incanta il gioco della Vecchia Signora, vero motivo per il quale l’allenatore toscano era stato chiamato.

Sarri, il futuro alla Juventus

Lo scudetto potrebbe non bastare. Sembra essere questo il mood attuale nell’ambiente bianconero relativamente alla situazione di Sarri. La conquista del titolo aumenterebbe le chances di conferma di Sarri ma non toglierebbe tutti i dubbi. Il mister toscano la scorsa estate ha firmato un contratto fino al 2022 ma come spesso accade questo non dà alcun tipo di garanzia. La volontà della Vecchia Signora è giocare la Champions League e vedere cosa accade. La permanenza di Sarri, secondo i recenti rumors, sarebbe appunto strettamente legata ai risultati in Coppa. I bianconeri il 7 o l’8 agosto sono attesi dal ritorno degli ottavi contro il Lione: un passaggio del turno da non fallire per dare l’assalto al sogno Champions e, allo stesso tempo, per rimanere incollato alla panchina della Juventus e ottenere la conferma. In caso contrario potrebbe esserci l’addio…

