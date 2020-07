Juventus, Sarri sorride: “Punto pesante contro una squadra fortissima”

La Juventus si salva contro una grande Atalanta e ipoteca il nono scudetto. I bianconeri hanno ora 8 punti di vantaggio sulla Lazio e 9 sui nerazzurri. Il tecnico Maurizio Sarri analizza la prestazione dei suoi uomini.

LE PAROLE DI SARRI

Maurizio Sarri si sofferma sulla prestazione della sua squadra ai microfoni di DAZN: “Non so se abbiamo lo scudetto in tasca, ma abbiamo affrontato una delle squadre più forti d’Europa in questo momento. Abbiamo sbagliato nel giocare volendo la palla addosso perché con loro ogni errore equivale a un pericolo. Giocare contro l’Atalanta è difficilissimo, ma fortunatamente nel secondo tempo abbiamo fatto una partita diversa. Anche un punto con un avversario così è importante. Direi che è un punto pesantuccio. Pjanic aveva un affaticamento muscolare e non abbiamo voluto rischiare uno stop più lungo. Dal punto di vista fisico eravamo meno brillanti che a Milano, dove il blackout è stato talmente improvviso da non essere giudicabile, ma siamo venuti fuori alla distanza”.