Juventus, Sarri: “Squadra passiva per tutta la partita, approccio sbagliato”

Juventus k.o. al San Paolo contro un grande Napoli. L’ex della sfida, il tecnico bianconero Maurizio Sarri, commenta la partita dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Siamo stati passivi per tutta la partita. Abbiamo fatto tutta la gara sotto ritmo credendo di poter vincere. Sempre fuori tempo e lontani tra i reparti. Mentalmente siamo stati mentalmente blandi. Non sono preoccupato. E’ una partita sbagliata nell’approccio dal punto di vista mentale e poi fisica. Non possiamo essere quelli di stasera. Abbiamo perso contro un avversario che ha fatto il minimo per vincere. Rilassatezza? Se fosse così, saremmo scarsi mentalmente. Dybala avrebbe dovuto andare su Demme. A centrocampo sembravano in grado di supportare gli uomini. Non penso che ci sia una responsabilità di singoli giocatori. Ho visto una squadra mentalmente blanda. Ritorno a Napoli? Prevale la partita e ci si estranea da tutto. E’ chiaro che il Napoli rappresenti una tappa speciale e fa sempre una certa emozione tornarci. Chiellini ci potrebbe risolvere i problemi dal punto di vista della mentalità e dell’aggressività. A volte diamo troppe volte l’idea di passività. Lo si è visto anche in Coppa Italia contro la Roma. Dobbiamo crescere sotto questo aspetto. Ho provato ad allargare il gioco spostando alto Douglas Costa. Come con la Lazio abbiamo fatto una partita di scarsa tenuta mentale. Quando si è scarichi mentalmente emergono problemi tattici. Rimarrò sempre affezionato a Napoli. Se proprio avessi dovuto perdere una partita, avrei scelto questa. Devo molto al gruppo. Se si tolgono dai problemi sono contento, anche se avrei preferito che si togliessero dai guai tra una settimana…”.