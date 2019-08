Juventus, Sarri sta meglio: pronto per essere in panchina contro il Parma

Assente nell’ultimo test amichevole della Juventus contro la Triestina. Per Maurizio Sarri, però, le cose stanno andando bene. La sindrome influenzale che lo ha colpito sta, piano piano, passando. Il tecnico toscano ha un solo obiettivo: esserci alla prima di campionato contro il Parma.

Gli acciacchi erano iniziati mercoledì in occasione dell’amichevole in famiglia a Villar Perosa: Sarri era rimasto diversi minuti in più sull’autobus prima di scendere e firmare un po’ di autografi. Il motivo sarebbe stato proprio l’attacco febbrile. Salvo complicazioni, però, l’allenatore sarà presente a quella che sarà a tutti gli effetti la prima gara ufficiale da allenatore bianconero.

Insieme a Sarri, la Juventus potrà contare anche su un altro grande ritorno, quello di Cristiano Ronaldo. Anche il portoghese, a riposo nelle ultime ore, pensa alla prima giornata e punta a tornare in campo per guidare l’attacco dei campioni d’Italia.