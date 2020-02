Juventus, Sarri: “Tante soluzioni in attacco, importante trovare equilibrio”

Si è conclusa la sfida tra Juventus e Fiorentina. Il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di DAZN: “Abbiamo tanti giocatori offensivi di livello straordinario. Abbiamo tante soluzioni, anche se non è semplice trovarle. La Fiorentina difende col 3-5-2 e crea densità. Ho preferito partire con Douglas Costa per dare ampiezza alla nostra squadra, anche se tenere fuori Dybala sembra una bestemmia. Ma io devo curare l’equilibrio della squadra. A noi non mancano ritmo e intensità in tutta la partita. Abbiamo momenti passivi in cui perdiamo per 10 minuti queste caratteristiche. Dobbiamo averle con la maggior continuità possibile. Cristiano Ronaldo continua a segnare e questo lo tiene in grande condizione mentale. Fa la differenza che ci aspettiamo. Stanno facendo bene anche gli altri attaccanti. Oggi la scelta era dovuta a motivi tattici. Rabiot sta disputando partite importanti e il pubblico se ne accorge. Pjanic? Se rimaneva basso aiutava la Fiorentina. Avevamo deciso di giocare maggiormente con i due difensori centrali: Douglas Costa è un giocatore importantissimo. Salta l’uomo con grande facilità. In questa stagione due infortuni l’hanno fermato. Ora si sta allenando con continuità e sta crescendo”.