Juventus, Sarri: “Verona squadra pericolosa. Sfida difficile”

La Juventus si prepara alla trasferta di Verona. La squadra di Sarri arriva all’appuntamento forte del 3-0 rifilato alla Fiorentina. Queste le sue parole durante la conferenza stampa della vigilia:

AVVERSARIO – “La consistenza dell’Hellas Verona FC è palese, stanno facendo una grande stagione, sono imbattuti da diverse giornate. E’ una squadra pericolosissima, ben allenata e la sfida sarà difficile. E’ chiaro per tutti, come conferma anche la loro ultima partita.

CAMBIO MODULO – Per quanto riguarda un possibile cambio di modulo, il mister della Juventus ha risposto così: “Siamo pronti a interpretare un modulo in relazione alla presenza di giocatori che danno maggiori garanzie. Ci stiamo organizzando per diversi moduli.”

CHIELLINI – “Chiellini sta procedendo come da programma. I passi avanti che sta facendo sono molto importanti. La cosa più importante, in questo momento, è ascoltare le sue sensazioni, dato che è clinicamente guarito.”

CAPITOLO CENTROCAMPO – “Non abbiamo segnato molto con i centrocampisti, ma in compenso siamo andati in gol con i difensori. E’ comunque un dato che può migliorare. Rabiot è in crescita e in un buon momento, ed è importante la continuità che lo può far crescere ancora. Ma non scordiamo le caratteristiche di Matuidi che torna utile sulla lunga distanza.”