Juventus-Sassuolo diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus-Sassuolo si gioca oggi, domenica 10 gennaio 2021 all’Allianz Staduium di Torino per la 17^ giornata di Serie A. Bianconeri a caccia di tre punti per tornare nelle zone altissime di classifica. Ospiti desiderosi di fare bene e continuare a stupire in questo campionato di alto livello.

Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni

Queste le possibili scelte di Andrea Pirlo per la sua Juventus e di Roberto De Zerbi per il Sassuolo:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; M. Lopez, Locatelli; Traoré, Djuricic, Boga; Caputo.

Dopo i casi di coronavirus i bianconeri dovranno rinunciare in difesa a ben tre elementi: Cuadrado, Alex Sandro e per ultimo anche de Ligt. Possibile ritorno di Chiellini ma non dall’inizio. Tutto deciso per le posizioni di centrocampo e attacco dove sarà ancora assente Morata.

Negli ospiti out Berardi per un problema fisico. Traoré, Djuricic, Boga agiranno dietro l’unica punta Caputo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Juventus-Sassuolo si disputerà, come detto, oggi domenica 10 gennaio 2021 all’Allianz Stadium di Torino, rigorosamente a porte chiuse in virtù delle restrizioni tese a limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20:45. La sfida tra Juventus e Sassuolo sarà visibile in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Juventus-Sassuolo sarà disponibile anche in live streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile attraverso l’applicazione scaricabile su dispositivi come tablet, pc e smartphone.

Ci si potrà anche collegare su Now TV, piattaforma che permette di assistere alla programmazione Sky: basterà accedere inserendo le proprie credenziali, dopo aver sottoscritto un abbonamento ad uno dei pacchetti dedicati.