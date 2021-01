Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Tra poco in campo la Juventus che dopo il colpo esterno contro il Milan sfida in casa il Sassuolo. Per la squadra bianconera Chiesa e McKennie sono gli esterni di centrocampo, con Arthur e Bentancur in mezzo. Il mister neroverde De Zerbi si affida a Caputo unica punta, supportato dal tridente Defrel-Djuricic-Traoré.

Questi i 22 che inizieranno la partita:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci, Frabotta; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Ronaldo, Dybala. Allenatore: Andrea Pirlo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Traoré; Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi.