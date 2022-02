Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Match dei quarti di finale di Coppa Italia inizierà alle 21

Prima sfida in assoluto in Coppa Italia tra Juventus e Sassuolo che allo Stadium si giocano l'accesso alle semifinali. Allegri non fa riposare Vlahovic che sarà al centro dell'attacco con Dybala, McKennie e Cuadrado a supporto. Gioca Bonucci. Dionisi con Scamacca riferimento più avanzato. Alle sue spalle, Berardi, Raspadori e Traore. In porta c'è Pegolo. Calcio d'inizio alle 21.