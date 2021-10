Juventus-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18.30

Juventus-Sassuolo si gioca come detto questa sera, mercoledì 27 ottobre 2021 all'Allianz Stadium, che potrà fare affidamento fino al 75% di pubblico come previsto dalle normative anti-Covid. Il calcio d'inizio della partita di Serie A del turno infrasettimanale è previsto alle ore 18.30.

La gara tra Juventus e Sassuolo sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l'app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick o Google Chromecast.