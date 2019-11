Juventus-Sassuolo streaming e diretta tv, dove vedere il match di Serie A

Juventus-Sassuolo, lunch match delle 12,30 valido per la 14^ giornata di Serie A. Scende in campo la capolista davanti al proprio pubblico. Dopo le fatiche di coppa, i bianconeri di Maurizio Sarri vogliono continuare a vincere.

Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni – Qualche possibile novità di formazione nella Juventus. Buffon potrebbe prendere il posto di Szczesny in porta. Si rivede Alex Sandro sulla sinistra. Bernardeschi in avanti con Cristiano Ronaldo e uno tra Higuain, favorito, o Dybala. Il Sassuolo non avrà il suo bomber Berardi. Attacco affidato a Caputo con Boga. Consigli in dubbio. Locatelli e Magnanelli in mediana.

Juventus-Sassuolo streaming e diretta tv – Il fischio d’inizio del match Juventus-Sassuolo è fissato alle ore 12,30 di domenica 1 dicembre. Il match sarà visibile in diretta su DAZN, l’emittente streaming che ha in esclusiva tre partite di Serie A per ogni turno, e DAZN 1 sul canale 209 di Sky Sport. Gli abbonati DAZN potranno inoltre seguire l’anticipo in diretta streaming anche su pc, smartphone e tablet o notebook scaricando l’applicazione.