Juventus, scatta il ritiro ma senza i nazionali. I presenti con Max

Assenti i nazionali presenti all'Europeo e alla Coppa America

La Juventus sta per radunarsi in vista della nuova stagione, quella del riscatto con Max Allegri in panchina al posto di Andrea Pirlo. La prossima settimana torneranno a lavorare alla Continassa i bianconeri non impegnati all'Europeo e in Coppa America. Mercoledì è previsto il raduno presso il centro sportivo bianconero, ma a ranghi molto ridotti. Allegri per i primi giorni avrà a disposizione Arthur, Dybala, Frabotta, Pinsoglio, i giocatori di rientro dal prestito Rugani, Luca Pellegrini, De Sciglio, Perin e Pjaca e alcuni Under 23 (tra cui Dragusin, Fagioli e Felix Correia). Man mano arriveranno gli altri. La Juve resterà alla Continassa e il 31 luglio giocherà un’amichevole col Monza.