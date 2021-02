Juventus sconfitta dal Napoli, Bonucci non ci sta: il messaggio social

All’indomani della sconfitta contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, in casa Juventus si pensa già ai prossimi obiettivi e sfide. La conferma arriva dal messaggio pubblicato sui social dal difensore bianconero Leonardo Bonucci che oltre a trasmettere la tanta amarezza per il k.o. in campionato lancia uno sguardo alle competizioni europee.

Juventus, il messaggio social di Bonucci

Nonostante abbia osservato la gara dalla panchina a causa di qualche acciacco fisico, Bonucci ha vissuto insieme ai suoi compagni ogni momento della sfida contro il Napoli. Ecco perché la sua rabbia e amarezza sono ancora ben percepibili nelle sue parole: “Perdere così fa arrabbiare”, ha scritto sui social il difensore. “Guardiamo avanti e pensiamo alla Champions”, ha concluso l’italiano su Instagram. Testa alla Coppa quindi con la sfida di mercoledì sera contro il Porto.