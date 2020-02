Juventus sconfitta, ma per Cristiano Ronaldo arriva un altro record

La Juventus si ferma in campionato contro il Verona. Al Bentegodi, l’Hellas vince e blocca la corsa della Vecchia Signora. La squadra di Sarri subisce uno stop inatteso, cosa che non accade invece a Cristiano Ronaldo.

Un gol agrodolce per il portoghese che, a livello personale, mette a segno il suo gol consecutivo numero 10. Batte il record di Trezeguet e si accinge ad eguagliare Gabriel Omar Batistuta e Fabio Quagliarella.

RECORD – Grazie alla rete di Verona, CR7 è arrivato a quota 10 gare di fila a segno in Serie A: il record assoluto appartiente a Batistuta e Quagliarella con 11. Un solo gol, dunque, basterebbe al portoghese per entrare definitivamente nella storia del campionato italiano. Infatti, in Italia solo tre giocatori sono riusciti ad arrivare a questa striscia di reti: Ezio Pascutti, attaccante delBologna, nel 1962/63, Gabriel Batistuta, centravanti della Fiorentina, nel 1994/95 e Fabio Quagliarella con la Sampdoria nella stagione 2018-2019. Domenica prossima, nella gara delle 15 contro il Brescia, Cristiano Ronaldo avrà la possibilità di eguagliare proprio Batistuta e Quagliarella a quota 11.