Juventus, senti Bojinov: “Chiesa può raggiungere i livelli di Del Piero”

Il commento dell'ex bianconero

VLAHOVIC - "Vlahovic? Lo conosco molto bene. E’ un giocatore che ha grinta, ferocia, cattiveria agonistica, è uno che ama giocare sotto pressione e affronta ogni partita come se fosse una finale . Questa fame ce l’aveva sin da bambino e la Juve ha puntato su di lui per le sue qualità e anche perché le strategie della società sono quelle di acquistare giocatori forti e giovani".

CHIESA - E a proposito di giovani: "Chiesa sulle orme di Del Piero? Mi dispiace tantissimo che si sia infortunato. Ha vinto un Europeo e stava esplodendo partita dopo partita, credo che nessuno sia contento del suo stop, sia in ottica Juve ma anche in ottica Nazionale. Sono sicuro che ritornerà più forte di prima . Non so se ha la stessa leadership di Del Piero ma di sicuro ha tutte le qualità per arrivare a quei livelli’.

MERCATO - Un pensiero al mercato del futuro: "Secondo me stanno già lavorando per portare Zaniolo a Torino e alla fine sono convinto che lo prenderanno". E ancora: "Se sarei favorevole al ritorno di Pogba? Io mi auguro che Pogba torni alla Juve. I suoi migliori anni li ha fatti in bianconero e tutti abbiamo visto il vero Pogba. Si vede che al Manchester non è felice e questo ti fa capire che non vuol dire che se giochi per una grande squadra devi essere sempre contento, anzi. Spero che torni".