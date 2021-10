Juventus, senti Capello: “I giocatori seguono Allegri. Vi spiego la sua bravura”

Fabio Capello esalta la Juventus dopo la vittoria in Champions League contro lo Zenit. Una rete di Kulusevski nel finale ha regalato ai bianconeri il terzo successo su altrettante gare in Coppa. La Vecchia Signora sembra essersi ritrovata e si...

