Juventus, senti Chiesa: “Il gruppo è compatto, crediamo allo scudetto”

La Juventus si impone sulla Lazio e conquista tre punti importantissimi. I bianconeri si impongono per 3-1 e tornano a puntare allo scudetto dopo le incertezze dell’ultimo periodo.

LE PAROLE DI CHIESA

L’esterno Federico Chiesa si focalizza sulla prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: “Abbiamo fatto una grande partita dopo il gol concesso, su errore nostro che ci può stare. Con oggi daremo battaglia fino alla fine, il pari di Verona ci sta stretto e si parala di dettagli, che oggi sono arrivati. Oggi siamo stati determinati, soprattutto in fase difensiva. La Lazio è una big che lotta per il quarto posto, da qui alla fine saranno tutte determinanti se vogliamo vincere lo scudetto. Dopo stasera vedo molto bene il gruppo, siamo più compatti e determinati. Dopo il pari di Verona ci è scattato qualcosa, ma d’ora in poi è una finale ogni partita, da Champions a campionato”.