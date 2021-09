Juventus, senti Del Piero: “Sorpreso da avvio stagione. Serve tempo…”

Parla l'ex 10 bianconero

Un punto in tre partite per la Juventus. Avvio di stagione davvero complicato per i bianconeri di Massimiliano Allegri che dopo il 2-2 della prima giornata contro l'Udinese hanno subito un doppio k.o. contro Empoli e Napoli. Proprio a seguito della sconfitta maturata ieri contro i partenopei, il grande ex Alessandro Del Piero ha voluto dire la sua sul momento della Vecchia Signora.