Juventus, senti Giuntoli: “Milik vicino alla cessione”

Dopo il pesante ko contro il Milan i pensieri della Juventus sono tutti volti alla prossima sfida contro l’Atalanta. La sconfitta incassata contro i rossoneri ha messo in luce tanti aspetti negativi sui quali Sarri dovrà lavorare. Sul 2-0 i bianconeri hanno completamene staccato la spina permettendo a Rebic e compagni di ribaltare una partita che sembrava ormai persa. Mentre Sarri lavorerà per rimediare alla clamorosa debacle di San Siro, Paratici dovrà darsi da fare per quanto riguarda il mercato e da Napoli nel frattempo arriva un assist da Cristiano Giuntoli.

GIUNTOLI: “MILIK VICINO ALLA CESSIONE”

Intervistato da SkySport il direttore sportivo azzurro ha parlato della situazione di alcuni giocatori del Napoli tra cui anche Milik: “Non mi risulta un interesse della Juve per lui, ma lo capirei: Arek è un giocatore molto bravo. Non ha rinnovato e naturalmente è appetibile dai grandi club, non mi desta stupore che ci siano pretendenti per lui. In questo momento è più vicino alla cessione che alla riconferma”. Chissà se da Torino Paratici si muoverà subito per mettere l’affare sui giusti binari. Nei giorni scorsi si è parlato molto dell’interesse della Vecchia Signora per il polacco che sembra essere sempre di più lontano da Napoli.

OBIETTIVO OSIMHEN

Il Napoli oltre alle uscite sta pensando anche a come rinforzare la squadra e l’interesse per Osimhen è forte: “Per l’attaccante del Lille in questo momento non c’è trattativa. È un prospetto interessante ma non abbiamo un accordo né con lui né con il club. Ha visitato la città per rendersi conto, significa che siamo in pista“. Per quanto riguarda gli altri rinnovi Giuntoli ha dichiarato: “Stiamo lavorando per rinnovare i contratti di Zielinski, Maksimovic, Mario Rui, Di Lorenzo ed Elmas, contiamo a breve di formalizzarli. Allan? Non è un giocatore che si svaluta. Può fare il titolare ovunque se sta bene, ora ha un indurimento muscolare quindi è solo una questione fisica. È un elemento importante per noi, che ha ancora molti anni di contratto”.