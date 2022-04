Juventus, senti Llorente: “Dybala all’Inter non farebbe piacere ai tifosi. Su Vlahovic…”

Il parere dell'ex attaccante bianconero

Fernando Llorente ha parlato di diversi argomenti nella sua intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, uno di questi è la sua ex squadra, la Juventus . In modo particolare l'attaccante spagnolo si è soffermato su due colleghi: Dusan Vlahovic , neo acquisto dei bianconeri, e Paulo Dybala, prossimo all'addio.

Su Vlahovic: "Quando ci ho giocato contro era poco più che un ragazzino, eppure già si vedeva che aveva la qualità per diventare un top player. Deve continuare a lavorare sodo, il club ha investito tanto e ora aspetta che la fiducia sia ripagata. Superata la fase di ambientamento, potrà fare la differenza".

Non poteva mancare un pensiero sull'addio di Dybala e il suo possibile approdo all'Inter: "Certe cose nel calcio succedono, a volte calciatori e club hanno idee diverse e preferiscono separarsi. Sarà strano vedere Paulo con un'altra maglia e ai tifosi della Juventus non farebbe piacere se andasse all'Inter, ma è giusto che ognuno cerchi la soluzione migliore per sé. La Joya è un numero uno e deve trovare una squadra che gli permetta di mostrarlo", le parole di Llorente.