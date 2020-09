Juventus, senti Locatelli: “Giocare in bianconero è un sogno”

Tutte le attenzioni di mercato in queste ore sono rivolte al clamoroso addio di Leo Messi dal Barcellona e al suo probabile approdo in Italia, sponda Inter. I nerazzurri però non sono gli unici ad essere molto attivi sul mercato. In Serie A anche la Juventus sta lavorando eccome alla prossima stagione e c’è tanta attesa per vedere Andrea Pirlo all’opera.

LOCATELLI STRIZZA L’OCCHIO ALLA JUVENTUS

In attesa della presentazione ufficiale di Arthur, ecco che i bianconeri sono al lavoro per un altro centrocampista che risponde al nome di Locatelli. La splendida stagione dell’ex Milan ha attirato la Juventus che potrebbe prelevarlo dal Sassuolo. Un’idea che forse non dispiace nemmeno al giocatore considerate le parole al miele per i bianconeri: “Per quanto mi riguarda Pirlo è un idolo, ed è un sogno per me essere accostato alla Juventus“. Nessuna vendetta sul Milan assicura Locatelli: “Nessun rimpianto, sono soddisfatto per la rivincita che ho avuto con il Sassuolo. Si vede che le cose dovevano andare così e sono grato al mio club che mi ha fatto crescere dandomi fiducia”.