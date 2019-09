Juventus, senti Pirlo: “Higuain perfetto per CR7…”

E’ un Gonzalo Higuain già decisivo, quello visto nelle prime due giornate di campionato. L’argentino è andato a segno contro il Napoli e si candida ad essere il centravanti titolare della Juventus in questa stagione. Di lui, dei bianconeri e del campionato, all’evento di Roveri organizzato dalla fondazione di Vialli e Mauro, ha parlato l’ex centrocampista Andrea Pirlo.

INTER – “In questo momento l’Inter è la prima alternativa alla Juventus, poi vedremo quando chiuderà il mercato oggi”.

CHIELLINI – “La sua assenza peserà tanto per i bianconeri, è il capitano e un leader. La Juve, però, ha comprato dei giovani bravi che saranno all’altezza”.

HIGUAIN – “Credo che sia il partner ideale per Cristiano Ronaldo: lo era già l’anno scorso, poi è andato al Milan. Il Pipita segna, fa assist, sa far giocare la squadra: è perfetto per i bianconeri ma anche per altre squadre”.

JUVENTUS – “Ha un allenatore e dei giocatori nuovi, ci vorrà tempo perché ci sono nuove idee. Dopo due giornate qualcosa già si intravede”.

CHAMPIONS – “La Juve deve cercare di arrivare fino in fondo, stanno investendo ogni anno per cercare di farcela, anche se non è semplice: basta un minimo dettaglio per uscire”.