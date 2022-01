Juventus, senti Thuram: “De Ligt ha grande futuro. Vlahovic? Spero faccia grandi cose”

Parla l'ex difensore

DA DIFENSORE - "Se De Ligt può arrivare al mio livello? Credo che lui sia un giovane giocatore. Io, alla sua età, non giocavo alla Juventus. Per un giovane, venire a giocare in Italia, alla Juventus, è una cosa molto interessante. Il problema è che in Italia non lasciano il tempo ai giovani. Ma è un giocatore di grande futuro", ha detto Thuram. "Nei dieci anni in cui ho giocato in Italia dietro di me avevo Buffon, per nove anni avevo accanto Cannavaro. Per me, era più facile diventare bravo".