Juventus, senti Zola: “Pirlo avrà bisogno di supporto”

È alta l’aspettativa creatasi attorno al mondo Juventus. La scelta di Andrea Agnelli ha stupito tutti e l’ex centrocampista bresciano sarà sottoposto ad una pressione non indifferente essendo al debutto assoluto sulla panchina. A propisto di questa scelta è arrivato il commento dell’ex attaccante del Chelsea Zola.

ZOLA: “PIRLO ANDRÀ SUPPORTATO”

Queste le sue parole a SkySport: “È un compito non semplice. La Juventus chiede di vincere in un certo modo, ha le giuste risorse ma non sarà facile. La scelta del club è coraggiosa e basata sulla qualità dell’uomo. Pirlo avrà bisogno di essere supportato. Penso comunque che avrà tanto successo ma ripeto che avrà un compito non semplice. Allenare ex compagni? Questa cosa ve messa subito da parte. I giocatori hanno bisogno e necessità di vederlo come un allenatore e Pirlo dovrà indossare subito il suo nuovo abito. Molto dipende dall’intelligenza degli uomini”.